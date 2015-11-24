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Ateistler Topbaş'tan fırın istiyor !

ATEİSTLER TOPBAŞ'TAN FIRIN İSTİYOR !

Ateistler yakılmak için Topbaş'tan fırın istiyorAteizm Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden öldükten sonra cenazelerinin yakılabileceği bir krematoryum (yakma fırını) istiyor.

Tarih : 24 Kasım 2015, 11:41
Puan Ver : Ateistler Topbaş'tan Fırın İstiyor !(6/10)3


Ateistler yakılmak için Topbaş'tan fırın istiyorAteizm Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden öldükten sonra cenazelerinin yakılabileceği bir krematoryum (yakma fırını) istiyor.



Kısa bir süre önce “Bir krematoryum kurulsun ve yakılarak defnedilmek isteyenlerin istekleri dikkate alınsın. Vatan'da yer alan habere göre, "Herkes gömülmek zorunda değil” sözleriyle başlatılan kampanyaya yaklaşık 5 bin kişi imza verdi.



"GÖMÜLMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"



Ateizm Derneği'nin başlattığı kampanya için yapılan açıklama şöyle: “Gömülmek Zorunda Değiliz! Dünyada pek çok ülkede insanlar vasiyetleri üzerine, öldükten sonra yakılıyor.








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