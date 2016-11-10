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ATATÜRK'ÜN TABUTUNU TAŞIYAN ASKER O GÜNÜ ANLATTI!


ATATÜRK'ÜN TABUTUNU TAŞIYAN ASKER O GÜNÜ ANLATTI!
Tarih : 10 Kasım 2016, 12:49
Puan Ver : Atatürk'ün Tabutunu Taşıyan Asker O Günü Anlattı!(5/10)3


Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin 1953 yılından Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden Anıtkabir'e nakledilmesinde tabutu taşıyan askerler arasında yer alan Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Mustafa Akkiraz, hasta yatağında Atatürk için yas tuttu.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de vefat etmesinin ardından cenazesi Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Atatürk için yapımına başlanan anıt mezar olan Anıtkabir'in tamamlanmasının ardından cenazesi 10 Kasım 1953'te Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak törenle Anıtkabir'e getirildi. Tören sırasında Atatürk'ün tabutunu taşıyan askerlerden biri de Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde yaşayan Mustafa Akkiraz'dı. Akkiraz, İstanbul Heybeliada'da askerlik görevini yaptığını komutanlarının 3 arkadaşı ile birlikte Atatürk'ün naaşını taşıma görevini verdiklerini bunun üzerine Ankara'ya gittiklerini söyledi. Atatürk'ün tabutunun Anıtkabir'e nakledilmesi töreninde tabutu taşıdıklarını belirten Akkiraz, "İstanbul Heybeliada'da askerlik görevimi yapıyordum. Atatürk'ün naaşını taşıma görevi için benimle birlikte 3 arkadaşımı Ankara'ya gönderdiler. İnzibattık boyumuz uzun olduğu için bizi seçtiler. Ben ve 3 arkadaşım Ankara'ya gidip aziz Atatürk'ün naaşını Ulus'tan Anıtkabire kadar taşıdık" dedi.



 



kaynak:sabah








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