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ATATÜRK'ÜN 6 MADDELİK VASİYETİ


ATATÜRK'ÜN 6 MADDELİK VASİYETİ
Tarih : 10 Kasım 2016, 10:45
Puan Ver : Atatürk'ün 6 Maddelik Vasiyeti(5/10)6


10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk sonbahar aylarında vasiyetini yazdırdı.



Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'a vasiyetnamesini yazdırmak istedi ve Soyak'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Bu yolda konuşmak benim içinde, senin için de, ağır bir şey ama başka çaremiz yoktur. Konuşmaya mecburuz çocuk. Hani seninle ara sıra bir işimizden bahsederdik. Hatta bunun içinde kanun çıkarılmıştı: Şu vasiyetname meselesi. Bugün yarın o işi bitirmeliyiz. Nasıl olsa bir gün karnımdan su alınacaktır. Ne olur ne olmaz. Bağırsaklardan biri delinebilir, başka bir arıza olabilir. Herhalde ihtiyatlı olmalı."



Atatürk'ün Vasiyetnamesi



Malik olduğum bütün nutuk ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlara, terk ve vasiyet ediyorum:



1. Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.



2. Her seneki gibi nemadan, nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira verilecektir.



3. Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek, ayrıca para verilecektir.



4. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.



5. İsmet İnönü'nün Çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.



6. Her sene nemedan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.



K. Atatürk

 



 



kaynak:sonhaber








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