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atatürk'e hakaretlere bakan'dan tepki geldi

ATATÜRK'E HAKARETLERE BAKAN'DAN TEPKİ GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım ve AB Bakanı Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik TV ekranlarından ve sosyal medyadan yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 15:13
Puan Ver : Atatürk'e Hakaretlere Bakan'dan Tepki Geldi(7/10)7


 Yıldırım, "Bu ve buna benzer girişimleri şiddetle kınıyorum ve hukuken da yapılması gereken ne varsa bunlar da yapılacaktır" dedi.



Çelik, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak tarihsel tartışmaların, bilimsel tartışmaların dışına çıkacak şekilde bir zihinsel tahrifatın ürünü olan, özellikle de annesiyle ilgili manevi kızıyla ilgili söylemleri kınıyoruz.Herkes herkese saygı göstermek durumundadır ama devletimizin kurucusuna ilk cumhurbaşkanımıza karşı bu saygının gösterilmesi mecburidir. Zaten savcılık görev alanı içinde gereken çalışmayı yapacaktır" diye konuştu.Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu: "Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetimizin kahramanlar bizim milli değerlerimizdir. Dolayısı ile bunlara yapılacak yakıştırmayı asla kabul etmeyiz. Uygun görmeyiz. Bu ve buna benzer girişimleri şiddetle kınıyorum ve hukuken da yapılması gereken ne varsa bunlar da yapılacaktır. Biz kahramanlarımızın kurduğu binlerce şehidimizin bize emanet ettiği yurdumuzu daha ileri götürecek ne tedbir varsa bunları yapacağız. Tarihimiz bizi utandıracak hiçbir şeye sahip değildir. Bu tartışmaların yapay anlamsız ve maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Bizim bu konuda kafamız çok nettir."  



ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ



Bakan Ömer Çelik şunları söyledi:  "Bazı şahısların televizyonlarda  söylediği bazı çirkin sözler söz konusu. Bu temelde bir tartışma söz konusu. Bu söylenen çirkin sözleri özellikle de cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak tarihsel tartışmaların, bilimsel tartışmaların dışına çıkacak şekilde bir zihinsel tahrifatın ürünü olan, özellikle de annesiyle ilgili manevi kızıyla ilgili söylemleri kınıyoruz.



 



kaynak:hürriyet








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