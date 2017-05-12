Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

ATATÜRK'E HAKARETE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA


ATATÜRK'E HAKARETE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA
Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:37
Puan Ver : Atatürk'e Hakarete Milli Savunma Üniversitesi'nden Açıklama(9/10)7


 Afyoncu, “Tarihçilik belge ile yapılır ama tarihçiliği geçmişimizi, tarihî şahsiyetlerimizive kahramanlarımızı hedef alarak etrafa kin nefret tohumları saçma vasıtası olarak kullananlar, hakaretlerinin karşılığını kamunun vicdanında ve hukukî alandaen sert şekilde bulacaklardır.” dedi.



İŞTE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERHAN AFYONCU'NUN BUGÜNKÜ YAZILI AÇIKLAMASINDAN BAŞLIKLAR



Türk tarihinin en büyük kahramanlarından ve en saygın ortak değerlerinden olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, muhterem annelerine ve manevi kızları Prof. Dr. Âfet İnan'a edepsizce yapılan hakaretler karşısında Milli Savunma Üniversitesi'nin hislerini ifadede kelimeler yetersiz kalmaktadır.



Bağrından çıktıkları Türk milletininen zorlu anlarında her türlü güçlüğün üstesinden gelerek milletini karanlık dehlizlerde kaybolmaktan kurtarıp ismini tarihe altın harflerle nakşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası ve milletimizin ona olan bağlılığı, Türk tarihinin bu büyük evlâdına karşı hakarete yeltenenlere karşı her zaman siper olacaktır.



Tarihçilik belge ile yapılır ama tarihçiliği geçmişimizi, tarihî şahsiyetlerimizive kahramanlarımızı hedef alarak etrafa kin nefret tohumları saçma vasıtası olarak kullananlar, hakaretlerinin karşılığını kamunun vicdanında ve hukukî alandaen sert şekilde bulacaklardır.



Üniversitemizin bünyesindeki şanlı Harbiyemizden bundan 115 yıl önce 1283 apolet numarası ile mezun olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını rahmet ve minnetle anıyoruz.



Prof. Dr. Erhan Afyoncu



Milli Savunma Üniversitesi Rektörü



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Atatürk  E  Hakarete  Milli  Savunma  Üniversitesi  Nden  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER