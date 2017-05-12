

Afyoncu, “Tarihçilik belge ile yapılır ama tarihçiliği geçmişimizi, tarihî şahsiyetlerimizive kahramanlarımızı hedef alarak etrafa kin nefret tohumları saçma vasıtası olarak kullananlar, hakaretlerinin karşılığını kamunun vicdanında ve hukukî alandaen sert şekilde bulacaklardır.” dedi.







İŞTE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERHAN AFYONCU'NUN BUGÜNKÜ YAZILI AÇIKLAMASINDAN BAŞLIKLAR







Türk tarihinin en büyük kahramanlarından ve en saygın ortak değerlerinden olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, muhterem annelerine ve manevi kızları Prof. Dr. Âfet İnan'a edepsizce yapılan hakaretler karşısında Milli Savunma Üniversitesi'nin hislerini ifadede kelimeler yetersiz kalmaktadır.







Bağrından çıktıkları Türk milletininen zorlu anlarında her türlü güçlüğün üstesinden gelerek milletini karanlık dehlizlerde kaybolmaktan kurtarıp ismini tarihe altın harflerle nakşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası ve milletimizin ona olan bağlılığı, Türk tarihinin bu büyük evlâdına karşı hakarete yeltenenlere karşı her zaman siper olacaktır.







Tarihçilik belge ile yapılır ama tarihçiliği geçmişimizi, tarihî şahsiyetlerimizive kahramanlarımızı hedef alarak etrafa kin nefret tohumları saçma vasıtası olarak kullananlar, hakaretlerinin karşılığını kamunun vicdanında ve hukukî alandaen sert şekilde bulacaklardır.







Üniversitemizin bünyesindeki şanlı Harbiyemizden bundan 115 yıl önce 1283 apolet numarası ile mezun olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını rahmet ve minnetle anıyoruz.







Prof. Dr. Erhan Afyoncu







Milli Savunma Üniversitesi Rektörü







kaynak:sabah



