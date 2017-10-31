ATATÜRK'E HAKARET EDEN MUSTAFA ARMAĞAN'A 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı programda Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Armağan'ın cezası ertelenmedi.
Genel Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısındaki yazısında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı ertelemedi.
ARMAĞAN BERAATİNİ İSTEDİ
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Armağan ve avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Mustafa Armağan beraatini istedi.
CEZASI ERTELENMEDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme Mustafa Armağan'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Armağan'ın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği için hapis cezasını ertelenmedi.
Kaynak: haberinburada
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