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atatürk'e hakaret eden iki kişi hakkında yakalama kararı!

ATATÜRK'E HAKARET EDEN İKİ KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 15:42
Puan Ver : Atatürk'e Hakaret Eden İki Kişi Hakkında Yakalama Kararı!(8/10)8


 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.








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