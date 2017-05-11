Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.