ATATÜRK'E HAKARET EDEN İKİ KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Atatürk'ün hatırasına hakaret etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar