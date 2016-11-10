

Maltepe Belediyesi, Atatürk'ü ölümünün 78. yılında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği dev bir konserle andı.



Belediye tarafından kurulan 70 kişilik Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı konseri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaş izledi. Başkan Kılıç koristleri konser öncesinde kuliste ziyaret ederek, tek tek ilgilendi. Konsere büyük ilgi gösteren Maltepeliler, ellerinde Türk bayraklarıyla salonu doldurdular. Ercan Dirikan'ın sunuculuğunu yaptığı programın ilk bölümünde şef Füsun Batum yönetimindeki koro, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Konserde söz ve müziğini Gündoğdu Duran'ın yazdığı “Maltepe İçin” isimli şarkı, dinleyicilerden tam not aldı. Konserin ikinci bölümünde sahne alan sanatçı Gökhan Sezen de, seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı. (10.11.2016)











