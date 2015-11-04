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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'NDE YANGIN


ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'NDE YANGIN
Tarih : 04 Kasım 2015, 09:09
Puan Ver : Atatürk Orman Çiftliği'nde Yangın(8/10)5


Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde eski şarap fabrikası olarak bilinen Müze ve Sergi Salonu'nun müze bölümünde saat 02.00 sıralarında sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Bazı itfaiye erlerinin çatıya çıktıkları, bazılarının ise binaya girerek içeriden müdahale ettiği görüldü. Bina ve çevresini yoğun duman kapladı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.








Etiketler: Atatürk  Orman  Çiftliği  Nde  Yangın    haber

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