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ATATÜRK KİNİN İLACI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ


ATATÜRK KİNİN İLACI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ
Tarih : 20 Aralık 2015, 15:51
Puan Ver : Atatürk Kinin İlacı Nedeniyle Yaşamını Yitirdi(9/10)7


Atatürk Araştırmacısı Yazar Eriş Ülger, 'Her Ayın 19'unda Saat 19.00'da' etkinliğine katıldı. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde konuşan Ülger, "Büyük Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan değil, Adana'dan başlattığı kesindir, belgelidir" dedi.

 

Kurtuluş Savaşını başlatırken Atatürk'ün yanında Anadolu kadınları ile Anadolu yiğitlerinin bulunduğunu ifade eden Yazar Eriş Ülger, Atatürk'ün ölümüne yönelik tartışmaya da değindi: Ülger, "Cepheden cepheye koşturan Atatürk tam 11 kez sıtmaya yakalanmış, hastalığı atlatmak için kinin ilacı kullanmış. Bu da karaciğerini tahrip etmiştir. Sirozdan ölmüştür, alkolden değil" diye konuştu.

 

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise,  Mustafa Kemal Atatürk'ü uzman bir araştırmacıdan dinlemenin büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bıkmadan usanmadan her ayın 19'unda saat 19'da Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini anlatıyoruz. Sayın Eriş Ülger'in de çok güzel vurguladığı gibi Atatürk mucizesini toplumun her kesimine anlatmaya devam edeceğiz" dedi.








Etiketler: Atatürk  Kinin  İlacı  Nedeniyle  Yaşamını  Yitirdi    haber

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