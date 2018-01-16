İstanbul Yeni Havalimanının açılışına 10 ay gibi kısa bir süre kaldı. Havalimanının inşaatı sürerken başta Devlet Hava Meydanları İşletmesi olmak üzere yeni meydanda yer alacak tüm paydaşlar taşınma planları üzerindeki son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Öğretim üyesi ve iletişim danışmanı Ali Genç, ucuyoruzz.com'da bugün yer alan yazısında dünyada daha önce benzeri yaşanmamış büyüklükteki taşınma planının ayrıntılarını yazdı.

İşte Genç'in o çarpıcı yazısı:

24 SAATTE TAŞINACAK

"Havalimanı inşaatını yakından izleyen ve neredeyse her ay yerinde inceleme yapan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan geçen hafta yaptığı açıklamada yüzde 78'lik kısmın tamamlandığını ifade etti.

Bakan Arslan'ın açıklamasında dikkat çeken bir başka konu daha vardı. Ulaştırma Bakanı, Atatürk Havalimanının 3. Havalimanına taşınma sürecinin 24 saatte tamamlanacağını söylüyordu. Bu sözler dikkatimi çekti, kısa bir araştırmadan sonra DHMİ'nin hazırladığı taşınma planının ayrıntılarına ulaştım.

Dünyada daha önce benzeri görülmemiş büyüklükteki taşınmanın nasıl olacağını ilk kez burada okumuş olacaksınız. İşte o taşınma planı:

29 EKİM'DE TÖREN YAPILACAK

İstanbul'u bölgenin en önemli aktarma merkezi haline getirecek İstanbul Yeni Havalimanının açılış töreni 29 Ekim 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere devlet protokolünün katılacağı tören için yabancı devlet adamlarına da davet yapılacak.

29 Ekim'de havalimanına sadece törene katılacaklar için gelecek uçaklar iniş-kalkış yapacak. Başka bir uçuş olmayacak.

YABANCI HAVAYOLLARI İKİ GÜN İSTANBUL'A UÇMAYACAK

Atatürk Havalimanından taşınma işlemleri 30 Ekim Salı günü başlayacak. Salı ve Çarşamba günleri Atatürk Havalimanını base(uçuş üssü) olarak kullanmayan tüm havayolu şirketlerinin uçuşları duracak.

Yani Türk Hava Yolları, Atlasglobal ve Onur dışındaki havayolu şirketleri hem Atatürk Havalimanına hem de yeni havalimanına uçuş yapamayacak. Bu durum 48 saat boyunca devam edecek. Bu süre içerisinde şirketler yeni havalimanına taşınma işlemlerini yapacaklar.

Salı günü akşam saatlerinde Atlasglobal ve Onur uçuşlarını durduracak ve taşınma işlemlerine başlayacaklar. Bu iki havayolu şirketi 24 saat boyunca İstanbul'da uçuş yapamayacak. Sonrasında yeni havalimanında uçuşlarına devam edecekler.

12 SAAT TÜM TİCARİ UÇUŞLAR DURACAK

Atatürk Havalimanında bir tek THY, salı akşam saatlerinden gece yarısına kadar uçuşlarına devam edecek. Salı gece yarısından Çarşamba öğlen saatlerine kadar iki havalimanında da ticari uçuş olmayacak. Bu iki havalimanında sadece yolcusuz intikal uçuşları olacak.

Yeni havalimanından ilk ticari uçuş Çarşamba günü öğle saatinde yapılacak. Atatürk Havalimanında son uçuşu yapacak THY, yeni havalimanında uçuşlara başlayacak havayolu şirketi olarak tarihe gececek.

Çarşamba günü akşam saatlerinde Atlasglobal ve Onur Havayolları uçuş operasyonlarına başlayacak. Perşembe sabah saatlerinden itibaren ise AHL'de uçuşu bulunan tüm havayolu şirketleri İstanbul Yeni Havalimanından uçuş yapabilecekler.

Böylelikle Atatürk Havalimanından tüm taşınma işlemi 48 saatte bitecek. Yabancı havayolu şirketleri 48 saat, Atlasglobal ve Onur 24 saat, THY ise 12 saat uçuşlarını durdurmuş olacak.

DHMİ GÖRÜŞ İSTEDİ

DHMİ ana hatlarıyla yazdığım bu planı tüm şirketlerle paylaştı ve görüş istedi. Şirketlerden gelecek yorumlara göre bazı küçük değişiklikler olabilir ancak ana hatlarıyla bu plan taşınma sürecinde geçerli olacaktır.

THY tarafından DHMİ'ye yazılan mektupla önerilen taşınma planı da aslında bu şekilde bir kademeli geçişi öngörüyordu. Ancak THY, önce diğer havayolu şirketlerinin yeni havalimanından uçuşa başlamasını istiyordu ve dünyadaki benzer havalimanı taşınmalarında olduğu gibi bir metod önermişti.

Anlaşılan öneri kısmen kabul edilmiş. DHMİ'nin planında kademeli geçiş yapılmış ama önce diğer havayolu şirketleri değil THY başlıyor.

Kağıt üzerinde mükemmele yakın bir plan görünüyor. Sorunsuz çalışacağı kabuluyle yapılmış ve geri dönüşü olmayan bir plan. Yani herhangi bir aksaklık durumunda B planı yok. Bugüne kadar benzer örneklerinde kademeli canlı geçişler gördük. Burada neredeyse şu anki uçuş kapasitesinin yüzde 70'ine yakın bir kısmı 8 saat içinde devreye girecek.

Mutlaka sistem testleri yapılıyordur ama boş ortamda yapılan testler bunlar. Bagaj, check-in, boarding gibi aklınıza gelecek sistemler tüm yolcuların gelmesiyle birlikte nasıl çalışacak göreceğiz. Buna havalimanına yolcuların ilk kez gelecek olmasını da eklemek gerek. Ayrıca işletme yapacak konsorsiyumun daha önce havalimanı işletme deneyiminin bulunmadığını not etmek gerekiyor.

KARGO UÇUŞLARI AHL'DEN DEVAM EDECEK

Yeni havalimanındaki tesisler tamamlanana kadar kargo uçuşları Atatürk Havalimanından devam edecek. Yolcu uçaklarında taşınan kargoların devamı kargo uçağında olacaksa, bu kargolar bir süre karayoluyla AHL'ye taşınacak.

Aynı durumun ikram hizmeti için de geçerli olacağı belirtiliyor. İstanbul Yeni Havalimanındaki tesislerin yapımı süresince ikramlar karayoluyla AHL'deki tesislerden sağlanacak.

Umalım ve dileyelim ki işler planlandığı gibi gitsin ve yeni havalimanımız ülkemize hızla değer katsın."

Kaynak: haberinburada