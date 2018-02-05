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Atatürk Havalimanı'nı Yarıyıl Tatilinde 3 Milyondan Fazla Yolcu Kullandı
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Atatürk Havalimanı'nı Yarıyıl Tatilinde 3 Milyondan Fazla Yolcu Kullandı

ATATÜRK HAVALİMANI'NI YARIYIL TATİLİNDE 3 MİLYONDAN FAZLA YOLCU KULLANDI

Yarıyıl tatilini kapsayan 19 Ocak-5 Şubat tarihlerinde, 3 milyondan fazla yolcu, Atatürk Havalimanı'nı kullandı.

Tarih : 05 Şubat 2018, 12:40
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nı Yarıyıl Tatilinde 3 Milyondan Fazla Yolcu Kullandı(8/10)4

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarıyıl tatilinde Atatürk Havalimanı'nda hizmet verdikleri yolcu sayısında büyük artış olduğunu bildirdi.

20 BİNDEN FAZLA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Funda Ocak, 19 Ocak ve 5 Şubat tarihleri arasında havalimanında, iç hat ve dış hatta hizmet alan toplam yolcu sayısının 3 milyon 14 bin 514 olduğunu kaydetti.

Ocak, aynı tarihlerde havalimanından iç hatlarda 6 bin 271, dış hatlarda 14 bin 277 olmak üzere toplam 20 bin 548 uçağın iniş kalkış yaptığını bilgisini vererek, "Tatil öncesi ve bitiminde gerekli tüm önlemleri eksiksiz alan, yolcularımızın rahat ve konforlu yolculukları için yoğun çaba gösteren kıymetli mesai arkadaşlarıma ve paydaş kuruluşların değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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