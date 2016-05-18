

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bodrum seferini yapan Airbus 340 tipi THY uçağı hidrolik arızası nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü.



Darüsselam-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-900 tipi uçağında da inişte flap arızası meydana geldi. Her iki uçakta sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na indi.