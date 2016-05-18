O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN UÇAKLAR PEŞ PEŞE ZORUNLU İNİŞ YAPTI


ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN UÇAKLAR PEŞ PEŞE ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Tarih : 18 Mayıs 2016, 13:43
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'ndan Uçaklar Peş Peşe Zorunlu İniş Yaptı(10/10)8


Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bodrum seferini yapan Airbus 340 tipi THY uçağı hidrolik arızası nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü.



Darüsselam-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-900 tipi uçağında da inişte flap arızası meydana geldi. Her iki uçakta sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na indi.








Etiketler: Atatürk  Havalimanı  Ndan  Uçaklar  Peş  Peşe  Zorunlu  İniş  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER