ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN UÇAKLAR PEŞ PEŞE ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bodrum seferini yapan Airbus 340 tipi THY uçağı hidrolik arızası nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü.
Darüsselam-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-900 tipi uçağında da inişte flap arızası meydana geldi. Her iki uçakta sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na indi.
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