ATATÜRK HAVALİMANINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU, YOLCULAR İSYAN ETTİ
Emniyet Bilgi Sistemi POLNET'te meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanında pasaport kuyrukları oluştu. İsyan eden yolcular, uçuşlarına yetişmeye çalışıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi'ndeki arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.
PASAPORT KONTROL NOKTASINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Polnet sisteminde yaşanan arıza, Atatürk Havalimanında çileye dönüştü. Terminaldeki normal yoğunluğa bir de polnet arızası eklenince, pasaport kontrolünde uzun kuyruklar oluştu.
YOLCULAR, UÇUŞLARINA YETİŞME ENDİŞESİ YAŞADI
Özellikle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında oluşan pasaport sırası, yolculara zor anlar yaşattı. Uzun süreler kuyrukta beklemek zorunda kalan yolcular, uçuşlarına yetişme endişesi yaşadı.
POLİS, İŞLEMLERİ MANUEL OLARAK YAPMAYA BAŞLADI
Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak işlemleri manuel olarak yapmaya başladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Dünya Bankasından Türkiye'ye Hibe! Tam 246 Milyon Lira Verecek
- Trump'tan 3 Türk Devine Gümrük Duvarı
- Çiftlik Bank'tan Sonra İkinci Büyük Vurgun Anadolu Farm: 200 Milyon Tl Para Toplamışlar
- Türkiye'de 327 Şubesi Bulunan Dev Şirket Hisselerini Halka Açıyor
- İngiltere, Facebook'un Kurucusu Zuckenberg'i İfadeye Çağırdı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
- Şişme Kadın Genelevine Tepkiler Büyüyor, Son Kararı Belediye Verecek
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
- İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
Bu Haberle İlgili Yorumlar