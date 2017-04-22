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atatürk havalimanı'nda uçak toprak alana çıktı

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇAK TOPRAK ALANA ÇIKTI

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir yolcu uçağı, pisti terk ettikten sonra kayarak toprak alana çıktı

Tarih : 22 Nisan 2017, 16:07
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda Uçak Toprak Alana Çıktı(9/10)7


Olay saat 15.05'te meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Havalimanı'ndan kalkan Airbus A340 tipi bir yolcu uçağı, bakım için geldiği Atatürk Havalimanı'na indi. THY Teknik'e ait HABOM Bakım Merkezi'ne doğru taksi yapan uçak kayarak toprak alana çıktı.



Uçağın kurtarılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait ARFF ekipleri çalışmalarına başladı.



 



kaynak:milliyet








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