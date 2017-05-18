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atatürk havalimanı'nda tatil yoğunluğu

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA TATİL YOĞUNLUĞU

19 Mayıs tatili ile hafta sonu tatilini birleştiren yolcular Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. 4 günlük tatili fırsat bilen yolcular pasaport sırasında ortalama 40 dakika beklemek zorunda kaldı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 10:31
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda Tatil Yoğunluğu(5/10)5


Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde güvenlik noktası, Check-in bankoları ve pasaport noktasında uzun kuyruklar oluştu. Bu arada yurt dışına çıkmak isteyen yeşil ve gri pasaport sahipleri ile kimlikle KKTC' ye seyahat edecek yolcuların pasaport kontrol öncesinde işlem yaptığı noktada uzun kuyruk oluştu.4 günlük tatili fırsat bilen yolcular pasaport sırasında ortalama 40 dakika beklemek zorunda kaldı.



Yolcular uçaklarını kaçırmamak için hızlı hareket etti. Bazı polis bankoların boş olduğu gözlenirken THY yolcularına su ikram etti. Hediyelik eşya, restoran ve kafelerin boş olduğu görüldü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Atatürk  Havalimanı  Nda  Tatil  Yoğunluğu    haber

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