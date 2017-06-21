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atatürk havalimanı'nda şaka gibi olay

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ŞAKA GİBİ OLAY

Atatürk Havalimanı'nda DHMİ ekipleri kurallara uyulması adına denetimlerde bulunurken iki uçağın arasından tehlikeye yol açabilecek şekilde yasak olmasına rağmen bir araç geçti.

Tarih : 21 Haziran 2017, 12:48
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda Şaka Gibi Olay(8/10)10


Atatürk Havalimanı'nda iki uçağın arasından geçen bir aracı kontrol kulesine bildiren pilot ile kule görevlisi arasında ilginç telsiz konuşmaları yansırken, kule görevlisi uçağın pilotuna aracın plakasını sordu.





Atatürk Havalimanı'nda DHMİ ekipleri kurallara uyulması adına denetimlerde bulunurken iki uçağın arasından tehlikeye yol açabilecek şekilde yasak olmasına rağmen bir araç geçti. Konuyla ilgili Atatürk Havalimanı'na inip park yerine giden bir uçağın pilotu ile Hava

Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Pilot, hava trafik kontrol merkezine önünde gerçekleşen olayı rapor ederek iki uçağın arasından geçen apronda görev yapan küçük bir aracı şikayet etti.



Pilot, "Efendim küçük araçlardan bir tanesi iki uçağın arasından geçti.Bizim hemen önümüzden geçti bilginiz.Bagajları çekenlerden" anonsunu yaptı.Bunun üzerine hava trafik kontrolörü de pilota aracın plakasını görüp görmediğini sorarak aracın geçtiği yere bir araç göndereceğini söyledi.



 



kaynak:mynet





 








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