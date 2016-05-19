

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve spor Bayramı tatili nedeniyle hafta sonunu yurt dışında geçirmek isteyen yolcular Atatürk Havalimanı'nda kötü bir sürprizle karşılaştı. Sabahın erken saatlerinde yolcuların pasaport bilgilerinin girildiği Polnet Bilgi Sistemi'nde bir arıza meydana geldi. Arıza uzun bir süre giderilmeyince yurda giriş ve çıkışlarda uzun kuyruklar oluştu. Sabah 05.00'da başlayan Polnet Arızası nedeniyle bazı yolcular uçaklarını kaçırmak zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı'ndaki pasaport kuyrukları terminal giriş kapısına kadar ulaştı.







YOLCULARIN SAATLERCE SÜREN KUYRUK ÇİLESİ







Yetkililerin kendileriyle hiçbir şekilde ilgilenmediğini söyleyen yolcular, "Tam bir rezillik. Sabah 06.00'da Atatürk Havalimanı'na geldik. Hiçbir yetkili bizimle ilgilenmiyor ve burada görevli bile görmedik" dediler. Üsküp'e gitmek için sabah Atatürk Havalimanı'na gelen Cemil Tayman ise, "Sabah 06.00'dan beri burada bekliyorum. Saat 07.30 oldu uçağı kaçırma ihtimalimiz var ama herhalde bize bir kolaylık tanıyacaklardır" diye konuştu.