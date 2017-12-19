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Atatürk Havalimanında lüks taksi dönemi başladı

ATATÜRK HAVALİMANINDA LÜKS TAKSİ DÖNEMİ BAŞLADI

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, ilk lüks taksiyi yolcuların hizmetine sundu.

Tarih : 19 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : Atatürk Havalimanında Lüks Taksi Dönemi Başladı(7/10)3

Yüzlerce taksiyle havalimanında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi artık lüks taksilerle daha konforlu hizmet vermeyi hedefliyor.

NORMAL TAKSİNİN İKİ KATI ÜCRET ALINIYOR

Atatürk Havalimanı'nda ilk kez bugün hizmete sunulan lüks taksilerin, 5+1 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Lüks taksinin taksimetre ücreti ise normal ücretin iki katı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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