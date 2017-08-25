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Atatürk Havalimanı'nda İzdiham! 10 Günlük Tatilin Başladığı Akşam Yolcular Akın Etti

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İZDİHAM! 10 GÜNLÜK TATİLİN BAŞLADIĞI AKŞAM YOLCULAR AKIN ETTİ

10 günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Adım atacak yer kalmayan havalimanının 8 bin 500 araçlık otoparkı tamamen doldu.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda İzdiham! 10 Günlük Tatilin Başladığı Akşam Yolcular Akın Etti(6/10)2

Kurban Bayramı'nda tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar mesai bitimiyle birlikte Atatürk Havalimanı'na akın etti. Bayram tatilinin 10 güne çıkmasının ardından havayolu şirketleri ek seferler koydu.

TATİLCİLER HAVALİMANINA AKIN ETTİ

Kurban Bayramı tatilinin bugün 17.00 itibariyle başlamasının ardından 10 günlük tatili memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanına akın etti. Mesainin bitmesinin ardından vatandaşların hava limanına akın etmesi yoğunluğa neden oldu.

Havalimanına gelen vatandaşlar biletlerini almak için uzun kuyruklar oluştururken, havalimanı otoparkında da yer kalmadığı görüldü. Bayram tatilinin 10 güne çıkarılması ise en çok havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ EK SEFERLER KOYDU

10 günlük bayram tatilini memleketleri veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun talebini karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler koydu. En çok talebin olduğu Türk Hava Yolları 196 ek sefer koyarken, özel havayolu şirketleri de artan yolcu talebinden memnun.

ATATÜRK HAVALİMANI OTOPARKINDA YER KALMADI

Bayram yoğunluğunun yaşandığı bu gün 8 bin 500 araç kapasiteli kapalı otoparkta yer kalmadı. Tatil için şehir dışına giden yolcular, araçları havalimanı kapalı otoparkına bırakınca otopark doldu. Birçok yolcu veya çalışan kapalı otoparkta yer bulamayınca araçlarını açık otoparka bırakmak zorunda kaldı.

ATATÜRK HAVALİMANINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Almanya'dan gelen Selma Yağmur, "Kurban Bayramını ailemizle geçirmek için tatile geldik. Kayseri'de ailemiz var, kurbanımızı orada keseceğiz. Bayram tatilinin uzun olması işimize geldi" dedi. Ailesiyle bayram geçirmek için geldiğini söyleyen Leyla Akalın, "Almanya'dan Köln'den geliyorum. Kayseri'ye bayram tatili için geldik. İnşallah iyi geçer. Ailemizle beraber bir tatil geçirelim dedik" diye konuştu. Bayram tatili için küçük kızları Elisa ile birlikte Dubai'den gelen Dilver ailesi ise, "Dubai'den geliyoruz. Bayram tatili için geldik. Bir ay kadar iznimiz var. Ailemizle birlikte bayram geçirmek istedik. Tatilimizi özellikle bu tarihe ayarladık. Kurban bayramını ailemizle geçirmek için ve kurbanımızı burada kesmek için geldik. Yolculara tavsiyem, havalimanına biraz erken gelsinler" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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