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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA IŞİD OPERASYONU


ATATÜRK HAVALİMANI'NDA IŞİD OPERASYONU
Tarih : 17 Aralık 2015, 17:35
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda Işid Operasyonu(6/10)7


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle takip ettiği 2 şüphelinin bir Avrupa ülkesinden İstanbul'a gelmesi üzerine, dün saat 15.00 sıralarında operasyon yaptı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden Suriye uyruklu Ahmad A. (58) ve Bahri Ö.'yü (54) Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldiği sırada durdurdu. Ekipler, Ahmad A. ile Bahri Ö.'nün üzerinde, kayıtta olduğu öğrenilen kalem görünümlü 2 gizli kamera, çok sayıda hafıza kartı ile Türkiye'de ve yurtdışında bulunan bazı GSM operatörlerine ait 10 adet sim kart buldu.



2 şüphelinin valizlerinde arama yapan TEM ekipleri, 5 adet mini pizza fırını içerisinde de çoğu Avrupa ülkelerine ait 148 orijinal pasaport ele geçirdi.








Etiketler: Atatürk  Havalimanı  Nda  Işid  Operasyonu    haber

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