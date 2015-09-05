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Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Edinburgh-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında uçağın kaptan pilotu pist üzerinde uçak olduğunu fark edince pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Tarih : 05 Eylül 2015, 15:53
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda Faciadan Dönüldü(9/10)11


Edinburgh-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında uçağın kaptan pilotu pist üzerinde uçak olduğunu fark edince pisti pas geçmek zorunda kaldı.



Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-1344 sefer sayılı Edinburgh'tan İstanbul'a gelen uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı. TC-JHP kuyruk tescilli uçağının pilotu bu sırada pist üzerinde uçak gördü ve inişten vazgeçti. Pas geçmesinin ardından Atatürk Hava Trafik Kulesi'yle irtibata geçen uçağın kaptan pilotu, "Tüm talimatlara uyduk ve pist içerisinde uçak olduğu için pisti pas geçmek zorunda kaldık, pisti terk etmemişti.








Etiketler: Atatürk  Havalimanı  Nda  Faciadan  Dönüldü    haber

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