ATATÜRK Havalimanı'nda 24 saatte bin 389 uçak iniş-kalkış yaparak tüm zamanların en yüksek rekoru kırıldı. Bundan bir önceki rekor, 14 Mayıs 2015'te bin 375 iniş-kalkışla kırılmıştı.



ATATÜRK Havalimanı'nda 24 saatte bin 389 uçak iniş-kalkış yaparak tüm zamanların en yüksek rekoru kırıldı. Bundan bir önceki rekor, 14 Mayıs 2015'te bin 375 iniş-kalkışla kırılmıştı.







Havaların iyice ısınmasıyla beraber tatile çıkanlar ve Ramazan Bayramı'nda yaşanan hareketlilik, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş sayılarına da yansıdı. Uçuş sayılarının artması sonucu Atatürk Havalimanı'nda dün uçak trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı. Yolcu sayısı 154 bin 96 olurken, aynı gün toplamda bin 389 uçak iniş-kalkış yaptı.