Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

ATATÜRK HAVALİMANINDA BİR GARİP OLAY!


ATATÜRK HAVALİMANINDA BİR GARİP OLAY!
Tarih : 12 Haziran 2017, 11:13
Puan Ver : Atatürk Havalimanında Bir Garip Olay!(5/10)6


Florya çevresinde çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldığı öğrenilen uçan balonlar İstanbul Atatürk Havalimanı pistinin üzerine kadar gelince, kalkış için pist başında bekleyen bir THY uçağının gecikmeli havalanmasına yol açtı.



Kalkış için son hazırlıkları yaptığı sırada uçan balonları pist üzerinde görmenin şaşkınlığını yaşayan THY pilotu, hava trafik kontrolörüne "Pist üzerinde en az 7-8 tanesi bir araya bağlı uçan balonlar geçiyor. O yüzden pist üzerinde bekliyoruz" diye bilgilendirmede bulundu.uçakların iniş ve kalkış yaptığı güzergahlarda uçurulan uçurtmalar ve balonlarla ilgili pilotlar, uçuş güvenliğini tehlikeye yol açmaması için bunları gördüklerinde kule görevlilerini hemen uyararak bilgilendiriyor.



Kule görevlileri de anında ilgili birimlerle temas kurarak uçuş güzergahlarında balon ve uçurtma uçurulmasına engel oluyorlar. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçakların pilotları, piknikçilerin uçurtmalarından şikâyetçi olunca, polis günboyu sahilde uçurtma avına çıkmıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Atatürk  Havalimanında  Bir  Garip  Olay    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER