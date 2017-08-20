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Atatürk Havalimanı`nda Bin 468 Uçak Trafiğiyle Rekor Kırdı

ATATÜRK HAVALİMANI`NDA BİN 468 UÇAK TRAFİĞİYLE REKOR KIRDI

İstanbul Atatürk Havalimanı`nda 18 Ağustos Cuma günü bin 468 uçak trafiği ile bu yılın rekoru kırıldı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Atatürk Havalimanı`nda Bin 468 Uçak Trafiğiyle Rekor Kırdı(7/10)3

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan turizmcileri sevindiren bir haber daha geldi. Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapısı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 18 Ağustos Cuma günü bin 468 uçak trafiği ile bu yılın rekoru kırıldı.

192 BİNDEN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ

Transit dahil 192 bin 250 yolcuya hizmet verildi. Atatürk Havalimanı Temmuz ayında iniş kalkış yapan 4 bin 323 uçakla aylık bazda da tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Rekor ise 2016 yılına ait.

18 Eylül 2016 da Atatürk Havalimanı'ndan bin 500 uçağın iniş kalkış yapmasıyla tüm zamanların uçak rekoru kırılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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