Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatillerine üç günlük yıllık izinlerini ekleyen bazı tatilcilere hacı adaylarının gidişi de eklenince kontrol noktalarındaki yoğunluk oldukça arttı.

KONTROL NOKTALARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Atatürk Havalimanı'nda da terminal giriş kapıları, biniş bankolarında ve pasaport kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak yolcuların uçaklarına yetişmesini sağladı.

UÇAKLARDA YER BULUNMUYOR

Bayram için şimdiden Türkiye'ye akın akın gelen gurbetçi kafileleri dikkat çekerken turizm bölgelerine uçuş yapan uçaklarda yer bulmak da zorlaştı. Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarında son günlerde doluluk oranlarında önemli artışlar oldu.

Kaynak: haberinburada