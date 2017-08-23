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Atatürk Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Şimdiden Başladı

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU ŞİMDİDEN BAŞLADI

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu şimdiden başladı. Kurban Bayramı tatillerine 3 günlük yıllık izinlerini ekleyen tatilcilere, hacı adayları da eklenince yoğunluk arttı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 15:20
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Şimdiden Başladı(9/10)5

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatillerine üç günlük yıllık izinlerini ekleyen bazı tatilcilere hacı adaylarının gidişi de eklenince kontrol noktalarındaki yoğunluk oldukça arttı.

KONTROL NOKTALARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Atatürk Havalimanı'nda da terminal giriş kapıları, biniş bankolarında ve pasaport kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak yolcuların uçaklarına yetişmesini sağladı.

UÇAKLARDA YER BULUNMUYOR

Bayram için şimdiden Türkiye'ye akın akın gelen gurbetçi kafileleri dikkat çekerken turizm bölgelerine uçuş yapan uçaklarda yer bulmak da zorlaştı. Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarında son günlerde doluluk oranlarında önemli artışlar oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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