Polis ekipleri şüphelilerin Kırgızistan ile Rusya pasaportu olan K.V.(25) ve Kırgızistan pasaportu olup Ukrayna oturum izini bulunan F.M.İ.(35) olduğunu tespit etti.



İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, akşam saatlerinde Ukrayna'dan Atatürk Havalimanı'na, gelen 2 kişiden şüphelenerek Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü ve üst araması yaptı.



Polis ekipleri şüphelilerin Kırgızistan ile Rusya pasaportu olan K.V.(25) ve Kırgızistan pasaportu olup Ukrayna oturum izini bulunan F.M.İ.(35) olduğunu tespit etti.







TEM ekipleri K.V. ve F.M.İ.'nin çantalarında yaptığı aramada 4 termal dürbün, 3 takım askeri kamuflaj, başkalarına ait 2 pasaport, 3 Kırgızistan kimlik kartı ve 5 doğum belgesi ele geçirdi. Polis ekipleri şüphelilerin terör örgütü IŞİD üyesi olduğunu iddia ederek gözaltına aldı.







2 ŞÜPHELİ SORGULANIYOR