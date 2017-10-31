Türkiye'nin en büyük sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular Türk lokumu'na büyük ilgi gösteriyor. Ocak-Eylül 2017 arasında Duty Free'lerde 510 ton lokum satılırken bunu 60 Ton Baklava 19 ton Türk kahvesi ve 17,5 ton Türk çayı izledi. Satılan yöresel lezzetlere en yoğun ilgiyi ise Arap turistler gösteriyor.

AYDA 3 TON LOKUM TADIMLIK DAĞITILIYOR

Atatürk Havalimanında satılan yöresel lezzetlerden en yoğun ilgiyi 20 farklı çeşidiyle lokumun çektiği görülüyor. Yöresel ürün satan mağazalarda yolculara satın alacakları ürünleri tatma imkanı sunuluyor. Ayda ortalama olarak 3 ton lokumun tadımlık olarak dağıtıldığı belirtilirken yolcuların yılın ilk 10 ayında 510 tonluk lokum alışverişi yaptığı kaydedildi. lokuma en çok Araplar, Ruslar ve Uzak Doğulular ilgi gösterirken mağazalarda bu ürünlerin dışında birçok yöresel üründe yolcuların hizmetine sunuluyor.

ORTALAMA 20 ÇEŞİDİ VAR

Her daim yoğun olan mağazada yolcular Türkiye'den ayrılmadan önce sevdiklerine lokum kahve çay ve baklava alıyor. Atatürk Havalimanında bulunan mağazanın sorumlusu Ali Pekyener, yolcuların ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Yerli ve yabancı yolcuların en çok lokuma ilgi gösterdiğini söyleyen Pekyener," Burada yerli ürünler satıyoruz. Dünyanın birçok yerinden yolcuları misafir ediyoruz. Burada en çok tüketilen ve istenen ürünler lokum ürünleri. Günde ortalama 60 kg bu mağazada tadımlık olarak dağıtıyoruz. Müşterilerimizin deneyerek almaları için. En çok satılan ürünlerimiz, birinci lokum daha sonra baklava ve kahve çeşitlerimiz geliyor. lokumun ortalama 20 çeşidi var. Bunu da müşterilerimizin deneyim ve fikirlerine göre çeşitlendiriyoruz. Mesela en son yaptığımız Böğürtlenli ve Fıstıklı yaptık ve çok tuttu. Dolayısıyla her gün kendimizi yeniliyoruz" dedi .

Atatürk Havalimanında lokum alan yabancı yolcular ise Türk lokumunu çok beğendiklerini söylerken, Türkiye'den ayrılmadan önce yakınlarına hediye olarak aldıklarını söylediler.

Kaynak: haberinburada