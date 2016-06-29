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atatürk havalimanı'na bugün gelen hostesler böyle ağladı

ATATÜRK HAVALİMANI'NA BUGÜN GELEN HOSTESLER BÖYLE AĞLADI

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısının şiddeti gün ağarınca ortaya çıkarken bugün uçuşlar için gelen hostesler gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 29 Haziran 2016, 16:38
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Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısının şiddeti gün ağarınca ortaya çıkarken bugün uçuşlar için gelen hostesler gözyaşlarını tutamadı.



Yaşanan terör saldırısının şiddeti gün ağarınca net bir şekilde gözler önüne serildi.



Teröristin kendini patlattığı yerdeki beton patlamanın şiddetiyle delindi. Patlamanın yaşandığı yerde büyük bir delik oluşan Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katında birçok cam kırıldı.








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