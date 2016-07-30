ATATÜRK HAVALİMANI'NA ARAÇ KONTROL CEBİ YAPILIYOR
Havalimanındaki asayiş uygulaması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla bu alana araç kontrol cebi yapılacak
Atatürk Havalimanıı'ndaki asayiş uygulamaları kapsamında araçların aranması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, havalimanı ana girişinde polis ekiplerinin araçları aradığı alan genişletilecek. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü binasını çevreleyen beton duvarları yıkma çalışmaları başlatıldı. Yıkımın ardından bu alana araç kontrol cebi yapılacak. Böylece havalimanı girişinde araçların beklemesi önlenerek, yolcuların gecikmeden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi planlanıyor.
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