

Atatürk Havalimanıı'ndaki asayiş uygulamaları kapsamında araçların aranması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlatıldı.







Alınan bilgiye göre, havalimanı ana girişinde polis ekiplerinin araçları aradığı alan genişletilecek. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü binasını çevreleyen beton duvarları yıkma çalışmaları başlatıldı. Yıkımın ardından bu alana araç kontrol cebi yapılacak. Böylece havalimanı girişinde araçların beklemesi önlenerek, yolcuların gecikmeden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi planlanıyor.