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atatürk havalimanı'na araç kontrol cebi yapılıyor

ATATÜRK HAVALİMANI'NA ARAÇ KONTROL CEBİ YAPILIYOR

Havalimanındaki asayiş uygulaması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla bu alana araç kontrol cebi yapılacak

Tarih : 30 Temmuz 2016, 12:20
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'na Araç Kontrol Cebi Yapılıyor(7/10)8


Atatürk Havalimanıı'ndaki asayiş uygulamaları kapsamında araçların aranması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, havalimanı ana girişinde polis ekiplerinin araçları aradığı alan genişletilecek. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü binasını çevreleyen beton duvarları yıkma çalışmaları başlatıldı. Yıkımın ardından bu alana araç kontrol cebi yapılacak. Böylece havalimanı girişinde araçların beklemesi önlenerek, yolcuların gecikmeden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi planlanıyor.








Etiketler: Atatürk  Havalimanı  Na  Araç  Kontrol  Cebi  Yapılıyor    haber

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