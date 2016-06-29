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atatürk havalimanı saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Atatürk Havalimanı'nda 3 ayrı canlı bomba saldırısı gerçekleşti. 41 kişi öldü, 239 kişi yaralandı. Ölenlerden 13'ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Yaralılardan 109'u taburcu edildi.

Tarih : 29 Haziran 2016, 13:33
Puan Ver : Atatürk Havalimanı Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Oldu(8/10)9


İstanbul Valiliği Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında  ölü sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı. Yaralanan 239 kişiden 109'unun ise taburcu edildiği belirtildi.



Terör saldırısının ardından gece saatlerinde Adli Tıp Kurumu önüne cenazeleri teslim almak için gelen ailelerin acılı bekleyişi devam ediyor.



CENAZE İŞLEMLERİ



Öte yandan, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar 37 kişinin kimliği belirlendi. Kimliği belirlenen cenazeler ailelerine teslim ediliyor. Bu arada, ailelerin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.



13'Ü YABANCI UYRUKLU



Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen 3 ayrı canlı bomba saldırısında ölenlerden 13'ü yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Al Jazeera'nin edindiği bilgilere göre, ölenlerden 5'i Suudi, 2'si Iraklı, 1'i Tunuslu, 1'i Özbekistanlı, 1'i Çin (Doğu Türkistan), 1'i İran, 1'i Ukrayna, 1'i de Ürdün uyruklu. Suudi arabistan uyruklu Meryem, Kerimi, Zehra ve Hüda Amiri'nin Sabah saatlerinde cenazelerinin teslim alındığı öğrenildi.



Bu arada, ailelerin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor. Kimlik tespiti çalışmalarına göre, hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:








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