O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

atatürk havalimanı pistinde köpek trafiği

ATATÜRK HAVALİMANI PİSTİNDE KÖPEK TRAFİĞİ

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iniş yapan bir uçak pistteki köpeğe çarptı. Yaşanan olay nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Tarih : 04 Aralık 2015, 10:24
Puan Ver : Atatürk Havalimanı Pistinde Köpek Trafiği(10/10)10


Türk Hava Yolları'nın Porto- İstanbul seferini yapan uçağı saat 21:33'te Atatürk Havalimanı'na indi. Ancak uçak inişinin ardından aprona nereden girdiği belli olmayan bir köpeğe çarptı.



Çarpma sonucunda ölen köpeğin aprondan alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bu yüzden 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.



Uçağın pilotunun, inişten sonra Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni uyararak bir köpeğe çarptığını ve pistte köpekler bulunduğunu söylediği öğrenildi.








Etiketler: Atatürk  Havalimanı  Pistinde  Köpek  Trafiği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER