

Türk Hava Yolları'nın Porto- İstanbul seferini yapan uçağı saat 21:33'te Atatürk Havalimanı'na indi. Ancak uçak inişinin ardından aprona nereden girdiği belli olmayan bir köpeğe çarptı.







Çarpma sonucunda ölen köpeğin aprondan alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bu yüzden 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.







Uçağın pilotunun, inişten sonra Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni uyararak bir köpeğe çarptığını ve pistte köpekler bulunduğunu söylediği öğrenildi.