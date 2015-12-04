ATATÜRK HAVALİMANI PİSTİNDE KÖPEK TRAFİĞİ
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iniş yapan bir uçak pistteki köpeğe çarptı. Yaşanan olay nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.
Türk Hava Yolları'nın Porto- İstanbul seferini yapan uçağı saat 21:33'te Atatürk Havalimanı'na indi. Ancak uçak inişinin ardından aprona nereden girdiği belli olmayan bir köpeğe çarptı.
Çarpma sonucunda ölen köpeğin aprondan alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bu yüzden 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Uçağın pilotunun, inişten sonra Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni uyararak bir köpeğe çarptığını ve pistte köpekler bulunduğunu söylediği öğrenildi.
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