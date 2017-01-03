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ATATÜRK HAVALİMANI NDA REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ ...


ATATÜRK HAVALİMANI NDA REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ ...
Tarih : 03 Ocak 2017, 16:09
Puan Ver : Atatürk Havalimanı Nda Reina Saldırısıyla İlgili ...(8/10)8


ORTAKÖY'deki terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle durdurulan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Yılbaşı gecesi Reina'da meydana gelen terör saldırısının ardından zanlının yakalanması için İstanbul'da sınır kapıları başta olmak üzere her noktada polis ekipleri büyük bir çalışma başlattı. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri terör olayına karışan kişilerin tespitine yönelik yaptığı çalışmalar sırasında Dış Hatlar Terminali Giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Burada pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen iki kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelenerek el konuldu . Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.



 



kaynak:haberler








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