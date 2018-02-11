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Atatürk Havalimanı, ABD'nin Nüfusundan Fazla Yolcuyu Ağırladı

ATATÜRK HAVALİMANI, ABD'NİN NÜFUSUNDAN FAZLA YOLCUYU AĞIRLADI

Atatürk Havalimanı, 2012 ile 2017 arasında 338,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak bu dönemde ABD'nin mevcut nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verdi.

Tarih : 11 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Atatürk Havalimanı, Abd'nin Nüfusundan Fazla Yolcuyu Ağırladı(10/10)6

İstanbul'da inşası devam eden yeni havalimanının açılmasıyla tarifeli iç ve dış hat uçuşlarına kapatılması beklenen, Türkiye'nin dünyaya açılan en yoğun sınır kapısı Atatürk Havalimanı, bugüne kadar milyonlarca yerli ve yabancı yolcuyu ağırladı.

HER YIL ARTIŞ GÖSTERDİ

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, söz konusu havalimanında, iç ve dış hat seferlerindeki yolcu sayısı yıllara göre artış gösterdi.

Havalimanından geçen yolcu sayısı 2007'de 23 milyon 196 bin 229 olurken, 2008'de 28 milyon 553 bin 132 kişiye yükseldi.

2009'da Atatürk Havalimanı'ndan 29 milyon 812 bin 888 kişi hizmet aldı. Bir sonraki yıl yolcu sayısı 2 milyon 330 bin 931 kişi arttı.

2010'da, 32 milyon 143 bin 819 yolcunun iç ve dış hatları kullandığı tespit edildi.

10 YILDA 489,6 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

Havalimanında, 2011'de 37 milyon 394 bin 694, 2012'de 45 milyon 91 bin 962, 2013'te 51 milyon 297 bin 790, 2014'te 56 milyon 695 bin 166 yolcu iç ve dış hat uçuşları için faydalandı.

2015 yılında bir önceki seneye göre yolcu sayısı 4 milyon 636 bin 958 kişi artarak, 61 milyon 332 bin 124 oldu. Atatürk Havalimanı'ndan, 2016'da 60 milyon 415 bin 470 yolcu hizmet aldı.

Geçen yıl, havalimanındaki yolcu sayısı ise 63 milyon 727 bin 448 olarak kayıtlara yansıdı.

Buna göre, 2007-2017'de Atatürk Havalimanı'nda 489 milyon 660 bin 722 yolcu ağırlandı.

BİRÇOK ÜLKENİN NÜFUSUNU GEÇTİ

Öte yandan, söz konusu havalimanını kullanan yolcu sayısı, birçok ülkenin nüfusunu da geride bıraktı.

United States Census'un (ABD Nüfus Sayım Bürosu) verilerine göre, ABD'nin nüfusu 329 milyon 256 bin 465 olarak belirlenirken, Atatürk Havalimanı 2012 ile 2017 arasında 338 milyon 559 bin 960 yolcuya hizmet verdi.

Böylece, Atatürk Havalimanı'ndan son 6 yılda ağırlanan yolcu sayısı, ABD'nin mevcut nüfusunu geride bırakmış oldu.

Atatürk Havalimanı'nın, bu dönemde gelen ve giden yolcu sayısında, Endonezya, Brezilya, Pakistan, Bangladeş, Nijerya, Rusya, Japonya, Meksika ve Filipinler gibi nüfuslarını geçtiği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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