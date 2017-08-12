İstanbul Ümraniye'de okul bahçesindeki Atatürk büstünü söken saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

İstanbul Ümraniye'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü belirlenen Mehmet T. çıkartıldığı mahkeme tarafından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Yukarı Dudullu 75.Yıl Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstü dün saat 02.15 sıralarında bir kişi tarafından söküldü. Olayla ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Mehmet T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

Mehmet T. savcılık sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilmesi kararı verdi. Şüpheli Mehmet T. polis ekipleri tarafından hastaneye teslim edildi.

Kaynak: haberinburada