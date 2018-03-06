Dünyanın En Eski Şişe Mesajı Karaya Vurdu!
Erdoğan'dan Bm'ye Doğu Guta Tepkisi: Batsın Sizin Kararınız!
Damat Pompalı Tüfekle Kayınpederi Ve Kayınbiraderini Öldürdü, Eşini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti
Mehmetçik, Pkk'nın Girilemez Denilen Karargahı Kato Dağı'nı Adeta Çelikten Kale Yaptı
Amazon, Bankacılık Sektörüne De Adım Atıyor
Whatsapp'ın Youtube Desteği Türkiye'de Kullanıma Açıldı
Elektrikte Yeni Dönem Başlıyor! Faturasına Sadık Aboneye Müjde
Türkiye, 9 Farklı Bölgeye 170 Bin Kişilik Kamp Kuruyor!
Rüzgar Kulübeyi Beşik Gibi Salladı, Özel Güvenlikçi Zor Anlar Yaşadı
Fetö'den Aranıyordu! Gıda Devinin Patronu 1 Milyon Tl'ye Serbest Kaldı
Asrın Projesinde Dönüşüm Toki'ye Emanet
Acun Ilıcalı'nın Karısıyla Verdiği Romantik Poza, Yarım Milyon Beğeni Geldi
Film Gibi Hırsızlık! Pistteki Uçaktan 5 Milyon Dolar Çaldılar
Esad Katliama Doymuyor! Guta'da Kimyasal Silahla Yine Sivilleri Vurdu
Mehmetçik Girdi! İşte 8 Şehit Verdiğimiz Hain Pusudaki Tünel
Hain Pilotun Cezaevinde Yırtıp Attığı Notta Neler Yazdığı Ortaya Çıktı
Taşındıkları Evin Havalandırma Boşluğunda Eski Kiracının Cesedini Buldular
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ali Çamdalı'yı Affetti
Fetö'den Yargıya Son Sızma Girişimi! Hakim Savcılık Kuraları Ertelendi
Köpeği Otomobile Zincirle Bağladı, Kilometrelerce Koşturdu

Atatürk belgeseli için 19 kişi seçildi, 9'u hayatını kaybetti

ATATÜRK BELGESELİ İÇİN 19 KİŞİ SEÇİLDİ, 9'U HAYATINI KAYBETTİ

Belgesel çekimi için Atatürk'ün naaşının İzmit'ten geçişine tanıklık eden 19 kişi seçildi. Çekimler henüz başlamadan seçilenlerden 9'u hayatını kaybetti.

Tarih : 06 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : Atatürk Belgeseli İçin 19 Kişi Seçildi, 9'u Hayatını Kaybetti(8/10)4

Atatürk'ün naaşının İzmit'ten geçişine tanıklık edenlerle yapılacak olan belgesel çekimleri için geçen yıl 19 kişi belirlendi. Ancak çekimler başlamadan 9 kişi vefat etti. ÇEKÜL Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının 19 Kasım 1938 tarihinde İzmit'ten geçişine tanıklık edenlerle yapılmak üzere bir belgesel projesi hazırlandı.

19 KASIM'DA YAYINLANACAK

Proje kapsamında o güne tanıklık etmiş 19 kişi bulundu. Ancak geçen yıl yapımı kararlaştırılan belgeselin çekimleri bir türlü hayata geçirilmeyince 9 kişi zaman içerisinde hayatını kaybetti. Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı. Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre belgesel, geçen hafta salı günü Kartepe Arslanbey'de ikamet eden 92 yaşındaki Resmiye Çetin ile yapılan söyleşi ile başladı. Çekimlerin kısa sürede tamamlanacağı öğrenilirken belgeselin 19 Kasım 2018 tarihinde yayınlanacağı belirtildi. Öte yandan belgeselde dönemin İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı John Godolphin Bennett ile yapılan 4.5 saatlik ses kaydının da ilk kez yayınlanacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Atatürk  Belgeseli  İçin  19  Kişi  Seçildi  9  U  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER