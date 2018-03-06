ATATÜRK BELGESELİ İÇİN 19 KİŞİ SEÇİLDİ, 9'U HAYATINI KAYBETTİ
Belgesel çekimi için Atatürk'ün naaşının İzmit'ten geçişine tanıklık eden 19 kişi seçildi. Çekimler henüz başlamadan seçilenlerden 9'u hayatını kaybetti.
Atatürk'ün naaşının İzmit'ten geçişine tanıklık edenlerle yapılacak olan belgesel çekimleri için geçen yıl 19 kişi belirlendi. Ancak çekimler başlamadan 9 kişi vefat etti. ÇEKÜL Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının 19 Kasım 1938 tarihinde İzmit'ten geçişine tanıklık edenlerle yapılmak üzere bir belgesel projesi hazırlandı.
19 KASIM'DA YAYINLANACAK
Proje kapsamında o güne tanıklık etmiş 19 kişi bulundu. Ancak geçen yıl yapımı kararlaştırılan belgeselin çekimleri bir türlü hayata geçirilmeyince 9 kişi zaman içerisinde hayatını kaybetti. Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı. Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre belgesel, geçen hafta salı günü Kartepe Arslanbey'de ikamet eden 92 yaşındaki Resmiye Çetin ile yapılan söyleşi ile başladı. Çekimlerin kısa sürede tamamlanacağı öğrenilirken belgeselin 19 Kasım 2018 tarihinde yayınlanacağı belirtildi. Öte yandan belgeselde dönemin İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı John Godolphin Bennett ile yapılan 4.5 saatlik ses kaydının da ilk kez yayınlanacağı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar