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atatürk barajı'nda fetullah gülen kitapları bulundu

ATATÜRK BARAJI'NDA FETULLAH GÜLEN KİTAPLARI BULUNDU

Atatürk Barajı'nda Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulundu.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 15:39
Puan Ver : Atatürk Barajı'nda Fetullah Gülen Kitapları Bulundu(0/10)


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Barajı'nda Fetullah Gülen'e ait olduğu belirlenen çok sayıda kitap bulundu. Suyun içerisindeki kitapları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine kitaplar sudan çıkarıldı. Kitapları atan kişi ya da kişiler henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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