

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Barajı'nda Fetullah Gülen'e ait olduğu belirlenen çok sayıda kitap bulundu. Suyun içerisindeki kitapları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine kitaplar sudan çıkarıldı. Kitapları atan kişi ya da kişiler henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.