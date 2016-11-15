

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımına 1983 yılında başlanan Atatürk Barajı'nın dönemin kısıtlı teknolojilerine rağmen 7 yıl gibi kısa sayılabilecek sürede tamamlandığını anımsattı.







Barajın 1993 yılından itibaren Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olarak elektrik enerjisi üretimine başladığını hatırlatan Kasap, sadece elektrik enerjisi üretimiyle barajın 7 yılda kendisini amorti ettiğini vurguladı.







Elektrik üretimi sayesinde Atatürk Barajı'nın ülke ekonomisine ciddi katkıları olduğunu ifade eden Kasap, barajın, rezervuar alanı, toplam hacmi, sulama sahası gibi özellikleri bakımından dünyanın 5. büyük barajı konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Şu ana kadar üretilen elektrik enerjisi 162 milyar kilovat saattir. Bu enerjiyi dikkate aldığımızda her yıl 1,5 milyar lira ülke ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.







kaynak:haberler