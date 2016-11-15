Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı

atatürk barajı tek başına türkiye'ye yetiyor

ATATÜRK BARAJI TEK BAŞINA TÜRKİYE'YE YETİYOR

Dünyanın sayılı büyük barajlarından Atatürk Barajı, kapasitesiyle tek başına ülkenin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayabiliyor.

Tarih : 15 Kasım 2016, 16:41
Puan Ver : Atatürk Barajı Tek Başına Türkiye'ye Yetiyor(10/10)7


Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımına 1983 yılında başlanan Atatürk Barajı'nın dönemin kısıtlı teknolojilerine rağmen 7 yıl gibi kısa sayılabilecek sürede tamamlandığını anımsattı.



Barajın 1993 yılından itibaren Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olarak elektrik enerjisi üretimine başladığını hatırlatan Kasap, sadece elektrik enerjisi üretimiyle barajın 7 yılda kendisini amorti ettiğini vurguladı.



Elektrik üretimi sayesinde Atatürk Barajı'nın ülke ekonomisine ciddi katkıları olduğunu ifade eden Kasap, barajın, rezervuar alanı, toplam hacmi, sulama sahası gibi özellikleri bakımından dünyanın 5. büyük barajı konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Şu ana kadar üretilen elektrik enerjisi 162 milyar kilovat saattir. Bu enerjiyi dikkate aldığımızda her yıl 1,5 milyar lira ülke ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Atatürk  Barajı  Tek  Başına  Türkiye  Ye  Yetiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER