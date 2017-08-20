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ATATÜRK ANITI'NA ÇEKİÇLE SALDIRDI, PUT OLARAK GÖRDÜM, ALLAH RIZASI İÇİN YAPTIM! DEDİ


Atatürk Anıtı'na Çekiçle Saldırdı, Put Olarak Gördüm, Allah Rızası için Yaptım! Dedi
Tarih : 20 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Atatürk Anıtı'na Çekiçle Saldırdı, Put Olarak Gördüm, Allah Rızası İçin Yaptım! Dedi(5/10)1

Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, çekiçle saldıran ve heykele zarar veren İbrahim Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

"ATATÜRK HEYKELİNİ PUT OLARAK GÖRDÜM"

İbrahim Y., kendisini, "Atatürk heykelini put olarak gördüm ve Allah rızası için eylemi gerçekleştirdim" diyerek savundu.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, sorgusu yapıldıktan sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde aynı ifadeyi veren İbrahim Y., 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Y.'nin dosyası soruşturmanın devamı için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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