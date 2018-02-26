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Ataşehir'deki Cinsel İstismar Çiftliğinin Sahibinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı

ATAŞEHİR'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR ÇİFTLİĞİNİN SAHİBİNİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ataşehir'de zorla tutuldukları çiftlikte cinsel istismara uğrayan kızlar operasyonla kurtarılmıştı. Tutuklanan çiftlik sahibi ifadesinde, "Sokakta kalmamaları için yanımda kalmalarına izin verdim." dedi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 16:20
Puan Ver : Ataşehir'deki Cinsel İstismar Çiftliğinin Sahibinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı(10/10)6

Yurttan kaçan ve zorla tutuldukları çiftlikte cinsel istismara uğrayan kızlar İstanbul polisinin dün düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı. Tutuklanan çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Sayan, kendini "Mağdurelerin sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim" diyerek savundu. Öte yandan küçük yaştaki kızların cinsel istismara uğradığı çiftlikten yeni görüntüler geldi.

SİLAH ZORUYLA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADILAR

İstanbul polisinin dün Kayışdağı'ndaki kaz çiftliğine düzenlediği operasyonda, çiftlikte yurttan kaçan kızların silah zoruyla korkutularak cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Operasyonla Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan ve çiftlik çalışanı Sabur R., yakalanarak tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da Ataşehir Kayışdağı'ndaki kaz çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını silah tehdidiyle tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Abuzer Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı.

"SOKAKTA KALMAMALARI İÇİN KONAKLAMALARINA İZİN VERDİM"

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın edindiği bilgiye göre, Sayan'ın ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Mağdureler kalacak yeri olmadıklarını belirtip kendi rızasıyla geldi. Ben de sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Alıkoymadım, cinsel ilişkide bulunmadım" dediği öğrenildi.

ÇİFTLİK SAHİBİNİN ÇALIŞANI TUTUKLANDI

İstanbul polisi, yurttan kaçan bazı kızların Kayışdağı'nda boş arazide 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde zorla tutularak cinsel istismara uğradığını tespit etmişti. Köpekleri bayıltarak çiftliği basan polis, 4 küçük kızın silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntülerinin olduğu CD'leri buldu. Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan'ın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan ile çalışanı Sabur R., tutuklandı.

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre aramada, küçük kızların çiftlikte zorla tutulduğunu ve istismara uğradığını kanıtlayan video kayıtlarına ulaşıldı. Çiftliğe daha önce getirildiği belirtilen 4 kızın silah zoruyla cinsel istismara uğradığı, birbirleriyle ilişkiye zorlandığı görüntülerin olduğu CD'ler ile 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Kızların 3'ünün yurda geri döndükleri ancak korktukları için konuşmadıkları ortaya çıktı. Abuzer Sayan'ın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor.

ÇOCUK KAÇIRMAKTAN SABIKALI ÇIKTI

Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan'ın, geçimini kaz ve tavuk çiftliği işleterek sağladığını beyan ettiği ve kısa süre önce belediyenin işgaliye cezası kestiği anlaşıldı. 1 çocuk babası şüphelinin boşandığı öğrenildi. İncelemede şüphelinin 'çocuk kaçırma ve alıkoymak' suçunun da aralarında olduğu 12 sabıkasının bulunduğu, bir çocuğu alıkoyduğu için de arandığı anlaşıldı. Sayan'ın polisteki kaydında şu suçlar yer alıyor: 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'oto hırsızlığı', 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'kötü muamele', 'hırsızlık', 'tehdit', 'hakaret'.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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