Ataşehir'de yoldan geçen bir kadına omuz attıktan sonra yumruk atan tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

EMNİYET'TEN GÜLEREK ÇIKTI

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen bir kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğramıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan D., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakan D., Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyet'ten gülerek çıkan Hakan D. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından, "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada