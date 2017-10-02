Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

ATAŞEHİR'DE YOLDA YÜRÜYEN KADINA YUMRUK ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI


Ataşehir'de Yolda Yürüyen Kadına Yumruk Atan Saldırgan Tutuklandı
Tarih : 02 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Ataşehir'de Yolda Yürüyen Kadına Yumruk Atan Saldırgan Tutuklandı(5/10)1

Ataşehir'de yoldan geçen bir kadına omuz attıktan sonra yumruk atan tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

EMNİYET'TEN GÜLEREK ÇIKTI

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen bir kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğramıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan D., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakan D., Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyet'ten gülerek çıkan Hakan D. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından, "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ataşehir  De  Yolda  Yürüyen  Kadına  Yumruk  Atan  Saldırgan  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER