

Ataşehir'de Erdembey Sokağa gelen lüks bir aracın içerisinde ile mahalle sakinleri arasında yaşanılan tartışma sonrası çatışma çıktı. Olayda 10 yaşlarındaki bir çocuk hayatını kaybederken 1 polis ve 1 kişi yaralandı.







Olay Yeniçamlıca Mahallesi Erdembey Sokak'ta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre plakası alınamayan lüks bir otomobil sokaktan hızla geçerken bir mahalleli tarafından uyarıldı. Daha sonra aynı araçla gelen 3 kişi uyarıda bulunan mahalle sakinin evine gelerek rast gele ateş açtı.







Açılan ateş sonucu 10 yaşlarındaki Nehir Aylanç başından yaralanırken 50 yaşlarındaki Eyüp Akar da elinden yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.







Çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralandı. Otomobil ile kaçan saldırganların yolunu kesen polis 1 polis memuruna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru başını yere çarparak yaralandı. Polis ekiplerinin çağrısı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.







Sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 yaşındaki Nehir Aylanç hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2'si polis 3 yaralının durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.