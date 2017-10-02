Ataşehir'de yolda yürüyen kadını yumruklamasıyla gündeme gelen saldırgan Hakan D. adliyeye sevk edildi. Emniyet'ten gülerek çıkan saldırgan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

EMNİYET'TEN GÜLEREK ÇIKTI

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen bir kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğramıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan D., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakan D., Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyet'ten gülerek çıkan Hakan D. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

AĞABEYİ KONUŞTU: 2-3 YILDIR İLAÇ TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Öte yandan Hakan D.'nin ağabeyi Emre D. de, gazetecilere bir açıklama yaptı.

Yaşanan olaydan ötürü ailece çok üzgün olduklarını belirten Emre D., "Bu olayın gerçekleşmesinden biz aile olarak çok üzgünüz. Aile olarak rencide olduk. Kadına el kaldıracak insanlar değiliz. Kardeşim tıp fakültesi öğrencisi. Son 2-3 yıldır psikojik sorunları olduğu için ilaç tedavisi görüyor. Olayın ardından saldırıya uğrayan kişinin ailesini bulup kendisinden özür dilemek istedik. Fakat konunun meydaya yansımasından sonra çekindik." diye konuştu.

Emre D., "Kardeşim bugüne kadar böyle bir şiddet olayına karışmamış, psikolojik sorunları olduğuğu için üç yıldır okul kaydını dondurdu. Konuyla ilgili resmi raporları da polise verdik." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada