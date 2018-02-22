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Ataşehir'de bomba paniği! 5 katlı bina boşaltıldı

ATAŞEHİR'DE BOMBA PANİĞİ! 5 KATLI BİNA BOŞALTILDI

İstanbul Ataşehir'de "bomba" ihbarı üzerine 5 katlı bir bina boşaltıldı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Ataşehir'de Bomba Paniği! 5 Katlı Bina Boşaltıldı(8/10)4

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir dairede "bomba" olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Bina boşaltılırken polis sokakta da önlem aldı. Binaya inceleme için bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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