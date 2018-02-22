Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir dairede "bomba" olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Bina boşaltılırken polis sokakta da önlem aldı. Binaya inceleme için bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: haberinburada