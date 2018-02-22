ATAŞEHİR'DE BOMBA PANİĞİ! 5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
İstanbul Ataşehir'de "bomba" ihbarı üzerine 5 katlı bir bina boşaltıldı.
Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir dairede "bomba" olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Bina boşaltılırken polis sokakta da önlem aldı. Binaya inceleme için bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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