ATAŞEHİR'DE BAŞÖRTÜLÜ KADINI DARP EDEN SALDIRGANIN 1 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Ataşehir'de kaldırımda çarpıştığı başörtülü kadına yumruk atarak darp eden saldırgan için "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ataşehir'de, kaldırımda çarpıştığı kadını darbettiği iddia edilen şüpheli hakkında, "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki evine giderken kaldırımda çarptığı A.Ç'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen tıp fakültesi öğrencisi Hakan D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
4 AYDAN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan D'nin olay tarihinde şikayetçi A.Ç'yi yumruk atmak suretiyle yaraladığı anlatıldı.
Şikayetçi A.Ç'nin doktor raporuna göre, hayati tehlikeye sokmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, A.Çnin şüpheli ile uzlaşmak istemediği ve şikayetçi olduğu, yapılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün şüpheli Hakan D'nin ceza ehliyetinin tam olduğunu bildirdiği ifade edildi.
İddianamede, şüpheli Hakan D'nin bu kapsamda "basit tıbbi müdahale ile gideribelicek ölçüde kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere 57. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
KALDIRIMDA ÇARPIŞTIĞI ADAMIN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI
Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen A.Ç. kendisine çarpan ve "Yavaş olur musunuz" şeklinde uyardığı kişinin saldırısına uğramış, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, A.Ç'yi darbeden kişinin eşkalini belirlemişti.
Şüphelinin olayın gerçekleştiği mahallede yaşadığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda tıp fakültesi öğrencisi Hakan D'yi (24) gözaltına almıştı.
Kaynak: haberinburada
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