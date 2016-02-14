

Ataşehir'de bir barın önüne plakasız lüks marka araçla gelen kimliği belirsiz saldırgan silahla 6-7 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.







Saldırıda 2 müşteri ve 1 bar çalışanı ayaklarından yaralandı. Olay saat 00.00 sıralarında Ataşehir Bakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla bara eğlenmeye gelen bir kişi başka bir müşteri ile kavga etti.







Çıkan kavga sonucu barın işletmecisi tarafından yanındaki arkadaşlarıyla birlikte barın dışına çıkarıldı. Bardan dışarıya çıkarılmasına sinirlenen müşteri, olayda 1 saat sonra plakasız lüks marka araçla barın önüne gelerek elindeki silahla 6-7 el ateş ettikten sonra olay yerinden araçla kaçtı.







Silah seslerini duyan barın müşterileri arasında kargaşa oluştu.