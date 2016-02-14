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ATAŞEHİR'DE BAR KURŞUNLANDI: 3 YARALI


ATAŞEHİR'DE BAR KURŞUNLANDI: 3 YARALI
Tarih : 14 Şubat 2016, 17:46
Puan Ver : Ataşehir'de Bar Kurşunlandı: 3 Yaralı(9/10)7


Ataşehir'de bir barın önüne plakasız lüks marka araçla gelen kimliği belirsiz saldırgan silahla 6-7 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.



Saldırıda 2 müşteri ve 1 bar çalışanı ayaklarından yaralandı. Olay saat 00.00 sıralarında Ataşehir Bakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla bara eğlenmeye gelen bir kişi başka bir müşteri ile kavga etti.



Çıkan kavga sonucu barın işletmecisi tarafından yanındaki arkadaşlarıyla birlikte barın dışına çıkarıldı. Bardan dışarıya çıkarılmasına sinirlenen müşteri, olayda 1 saat sonra plakasız lüks marka araçla barın önüne gelerek elindeki silahla 6-7 el ateş ettikten sonra olay yerinden araçla kaçtı.



Silah seslerini duyan barın müşterileri arasında kargaşa oluştu.








Etiketler: Ataşehir  De  Bar  Kurşunlandı  3  Yaralı    haber

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