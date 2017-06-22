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atari'den yeni oyun konsolu geliyor

ATARİ'DEN YENİ OYUN KONSOLU GELİYOR

Efsane firma Atari, yıllar sonra atak yaptı ve oyun pazarına donanım üreterek girme kararı aldı. Atari'den yeni oyun konsolu geliyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:22
Puan Ver : Atari'den Yeni Oyun Konsolu Geliyor(6/10)3


Efsane firma Atari, yıllar sonra atak yaptı ve oyun pazarına donanım üreterek girme kararı aldı. Atari'den yeni oyun konsolu geliyor.



Günümüzde oyun konsolu denince akıllara özellikle genç kullanıcılar için ilk olarak Playsationve Xboxgeliyor. Ancak yaşları belli bir yere gelmiş oyuncular için ise Atari, çok büyük önem taşıyor. Artık yeni nesiller de Atari'yiyakından tanıyacak. Zira sona eren E3 2017'de Atari,yeni konsolunu görücüye çıkardı. İşteAtari'den yeni oyun konsolu geliyorhaberi detayları.



Atari CEO'su Fred Chesnais,E3 2017'deki sunumunda adının Atariboxolması muhtemelen yeni konsolu görücüye çıkardı. Yayınlanan kısa teaser videosu, yapım aşamasındaki konsolun tasarımını kısmen göstererek oyun severler üzerinde heyecan yarattı.



Ağaç kaplama tasarımdan kısa bir görüntünün yer aldığı videoda, yeni konsolun internet adresine yer verildi. Ancak geliştirme aşamasında olan yeni ürünün sitesine bakıldığında şimdilik fazla bir bilgi yer almıyor. Hatta medya, geliştirme ve iş ilanları gibi ikonların çalışmadığı görüldü. Firmanın neden bu kadar kötü bir internet sitesi yaptırdığı ise merak konusu. Açıkçası yeni konsolunu duyuran bir firma, daha iyi bir site ile görücüye çıkmalıydı.



Firmanın yeni konsolunun PCtemelli olduğu ve henüz final tasarımına ulaşmadığı da belirtildi. Açıkçası daha çok bilgi alsak daha iyi olurdu. Zira Atari, yeni konsolunda nasıl bir strateji izleyecek bilmek isterdik. Playstationve Xboxkadar güçlü bir konsol çıkaracağını düşürmediğimiz firma, Nintendo'yarakip bir cihaz mı yapacak? Bekleyip göreceğiz. Yeni konsolun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.



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