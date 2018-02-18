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Atari Kendi Kripto Parasını Çıkarıyor

ATARİ KENDİ KRİPTO PARASINI ÇIKARIYOR

Efsanevi oyun yapımcısı Atari, kendi kripto para birimini kullanıma sunacağını duyurdu.

Tarih : 18 Şubat 2018, 11:20
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Kripto para dünyasına oyun dünyasından bir isim katılıyor. Efsanevi oyun yapımcısı Atari 'Atari Token' isimli kendi kripto para birimini kullanıma sunacağını açıkladı.

ADI ATARİ TOKEN OLACAK

Atari, blockchain tabanlı dijital eğlence platformu geliştiren Cebelitarık merkezli Infinity Networks'ün yüzde15 hissesini satın aldı. Oyun yapımcısı bu satın alımın bir parçası olarak, Atari Token adlı kendi dijital para birimini oluşturacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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