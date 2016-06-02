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atari, akıllı ev aletleri sektörüne adım atıyor

ATARİ, AKILLI EV ALETLERİ SEKTÖRÜNE ADIM ATIYOR

Genelde herkesin video konsolları ile tanıdığı atari firması Sigfox ile yaptığı ortaklık sonucu akıllı ev aletleri sektörüne adım atıyor.

Tarih : 02 Haziran 2016, 10:10
Puan Ver : Atari, Akıllı Ev Aletleri Sektörüne Adım Atıyor(9/10)8


Genelde herkesin video konsolları ile tanıdığı atari firması Sigfox ile yaptığı ortaklık sonucu akıllı ev aletleri sektörüne adım atıyor.



Oyun dünyası ile ilgilenenlerin oldukça tanıdığı bir firmadır Atari. Şirket, Sigfox ile ortaklık yaparak akıllı ev aletleri sektörüne adım atıyor.



Sigfox ile beraber sektörde çalışacak olan Atari, birbirine bağlı ev, evcil hayvan ve güvenlik ürünleri üretme üzerine ürünler piyasaya sunacak. Yapılan çalışmaların sonunda ortaya çıkacak ürünlerin ne olacakları ve ne zaman piyasada olacakları hakkında ise henüz net bir bilgi yok.



Projede Atari'nin yer alması ile firmanın doğrudan üretim sürecinde yer alması demek değil. Bunun yerine Sigfox'un üreteceği ve satacağı ürünlerde kullanılacak olan Atari isminin, kullanıcıların yeni ürünlere aşina olmasını sağlayacağı düşünülüyor.



Sigfox'un üreteceği nesnelerin interneti ürünleri ise doğrudan internete bağlanmayacak ama Sigfox'un kablosuz ağına bağlanacaklar. Sigfox'un ağı ise küçük bilgi yığınlarını idare etmek için geliştirilmiş ve bu bilgi yığınları birbirleriyle  ağ üzerinden iletişim halinde olacaklar.



Sigfos'a göre bu ortaklık fiziksel ve sanal dünyanın basit, ucuz ve güvenilir olarak birleştirilmesini sağlayacak ve oyun dünyasına da yenilikler getirecek.



Hep birlikte bekleyip bu ortaklığın sonucunun neler getireceğini göreceğiz.



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Etiketler: Atari  Akıllı  Ev  Aletleri  Sektörüne  Adım  Atıyor    haber

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