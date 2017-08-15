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Atanamayan Kadın Öğretmen 5 Başörtüsü Çalarken Yakalandı

ATANAMAYAN KADIN ÖĞRETMEN 5 BAŞÖRTÜSÜ ÇALARKEN YAKALANDI

Samsun'da bir mağazadan değeri 595 lira olan 5 başörtüsü çalarken güvenlik görevlisince suçustü yakalanan atanamayan öğretmen, 34 yaşındaki Hatice E.R., polise teslim edildi.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 18:10
Puan Ver : Atanamayan Kadın Öğretmen 5 Başörtüsü Çalarken Yakalandı(7/10)3

Samsun'da bir mağazadan değeri 595 lira olan 5 başörtüsü çalarken güvenlik görevlisince suçustü yakalanan atanamayan öğretmen, gözaltına alındı.

5 BAŞÖRTÜSÜ ÇALDI

Olay dün Canik İlçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre Türkçe öğretmeni olan ancak atanamayan Hatice E.R., bir AVM'deki mağazaya müşteri gibi girdi. Şüpheli, işyerinin güvenlik görevlisinin yanında değeri 595 lira olan 5 başörtüsü alıp denemek bahanesiyle kabine girdi. Kabinde üzerlerindeki manyetik güvenlik alarmlarını kestiği başörtüleri çantasına atıp çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞÜPHELENDİ

Güvenlik görevlisi kadının eli boş çıktığını görüp şüphe üzerine kabini kontrol ettiğinde, yerde manyetik alarmları gördü. Daha sonra hızla mağazadan çıkan kadını yakalayıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çantasında 5 başörtüsü bulduğu kadını kelepçeleyip gözaltına aldı. Başörtüler işyeri çalışanlarına teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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